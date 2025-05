Hörprobleme im Alter: Ein unterschätzter Risikofaktor für Demenz?

Angenommen, niemand in einer bestimmten Gruppe erleidet mehr einen altersbedingten Hörverlust. In diesem – theoretischen – Fall könnten zumindest sieben Prozent der zu erwartenden Demenzerkrankungen vermieden werden. Zu diesem Ergebnis kam im Vorjahr die internationale „Lancet Commission on Dementia Prevention“. Von 14 Risikofaktoren für Demenz kam nur noch hohes LDL-Cholesterin auf einen derart großen Prozentsatz.