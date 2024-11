Menschen mit Adipositas besonders häufig sozial isoliert

Adipositas führt nicht nur zu physischen Problemen, sondern oft auch zu sozialer Isolation und zu Depressionen als zusätzliche Belastung. Das hat eine Studie deutscher Wissenschafter in Leipzig ergeben. Analysiert wurden die Informationen von 8.350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 79 Jahren.

"Das Thema soziale Isolation war für 13,1 Prozent (1.391 Personen; Anm.) aus der Stichprobe, gemessen (...) relevant. Darunter waren adipöse Menschen mit 20,4 Prozent (421 von 2.021) signifikant häufiger vertreten als jene ohne Adipositas (11,4 Prozent, 970 von 6.329)", schrieb zu der Studie in der Fachzeitschrift "Gesundheitsschutz" das Deutsche Ärzteblatt (DOI:10.1007/s00103-024-03940-3).

Menschen mit Adipositas könnten demnach eine Risikogruppe für das Erleben sozialer Isolation darstellen, schlussfolgert das Wissenschaftsteam um die Co-Hauptautorin Charlyn Görres, Psychologin und Doktorandin am Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health (ISAP) an der Universität in Leipzig.