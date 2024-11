Neues Insulin soll Blutzucker "riechen"

Bei hoher Konzentration bindet die Glukose an dem "Makrozyklus", womit das Insulin-Protein in seiner Gestalt "offen" und wirksam bleibt. In dieser Form kann es über den Insulinrezeptor von Zellen Zucker aus dem Blut in die Zellen hineinbringen und seiner Verwertung zuführen. Damit sinkt der Blutzuckerspiegel. Bei niedriger Glukose-Konzentration bindet hingegen das Glukosid an dem "Makrozyklus", wodurch sich die gesamte Struktur so verändert, dass das Insulin nicht mehr so gut funktioniert. Die Wirksamkeit nimmt ab. Damit soll eine weitere Abnahme des Blutzuckerspiegels verhindert werden.

Im Labor zeigte sich eine Veränderung der Wirksamkeit des Insulins mit dem Zucker-Sensor um das bis zu 12,5-Fache je nach der vorhandenen Glukose-Konzentration. Unter Glukose-Konzentrationen, die der Realität im Organismus mehr entsprechen, zeigte sich immerhin noch eine Steigerung bzw. Reduktion der Insulin-Wirksamkeit von NNC2215 um etwa das Dreifache.

Tierversuche in Ratten und mit Schweinen haben laut Hoeg-Jensen gute Ergebnisse gebracht. Bei Schweinen zeigte sich mit dem Insulin-Entwicklungskandidaten - je nach Blutzuckerkonzentration - eine Veränderung der Wirksamkeit etwa im Bereich des Fünffachen. Das spreche für die Möglichkeit einer Umsetzung in solche Wirkstoffe auch für den Gebrauch beim Menschen, stellten die Experten fest.