Mehrheit fühlt sich durch Corona gestresst

Ende Februar wurden in Tirol zum ersten Mal in Österreich Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Am 11. März erklärt die WHO Covid-19 zur Pandemie. In Österreich werden größere Veranstaltungen verboten, die Einreise aus Risikogebieten eingeschränkt. Am 16. März geht Österreich in den ersten harten Lockdown. Fortan soll die Pandemie zur Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden – und ist es bis dato.

Die Corona-Pandemie belastet die heimische Bevölkerung auch nach 18 Monaten deutlich, wie eine Online-Umfrage der Wiener Städtischen (durchgeführt durch das Gallup Institut, 1.000 Befragte) zeigt. Knapp 60 Prozent sehen die Pandemie als Belastung, darunter vor allem Frauen und die städtische Bevölkerung. Gerade Frauen hätten es aufgrund häufiger Mehrfachbelastungen in der Corona-Krise schwieriger gehabt: "Zum Homeoffice oder der Beschäftigung in systemrelevanten Bereichen kommen oft Homeschooling, Haushalt, Pflegetätigkeiten oder andere Herausforderungen dazu – das wirkt sich langfristig zweifellos auf den Gesundheitszustand aus“, so Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Je geringer das Haushaltsnettoeinkommen ist, desto stärker wird die Belastung empfunden.