Mehr junge Rauchende: Trend setzt sich nach Abflauen der Pandemie fort

"Nikotinbeutel werden irrefĂŒhrenderweise als gesunde Alternative zur Zigarette beworben. Die Werbung zielt ganz bewusst auf eine junge Zielgruppe ab", kritisierte Lochner. Sie fallen nicht unter das Tabak- und Nichtraucher- bzw. Nichtraucherinnenschutzgesetz (TNRSG), daher ist ein Werbeverbot nicht möglich. "Aus Sicht der SuchtprĂ€vention sollten Nikotinbeutel aus diesem Grund, aber auch zur QualitĂ€tssicherung rasch in das Gesetz aufgenommen werden", forderte Lochner eine österreichweit einheitlich geltende gesetzliche Regelung. "Der Verkauf an Personen unter 18 Jahren ist etwa in Wien verboten.

Jugendliche dĂŒrfen Nikotinbeutel nicht erwerben, besitzen oder zu sich nehmen. Das Jugendschutzgesetz, das dieses Verbot regelt, ist allerdings LĂ€ndersache, wodurch ein einheitliches Vorgehen erschwert wird", erlĂ€uterte Brunner.