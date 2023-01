Maniküre: Strahlung von UV-Nageltrocknern beschädigt DNA

Die Wissenschafter der University of California in San Diego untersuchten in ihrer Studie die Auswirkungen der UVA-Strahlen der Nagellampen auf Säugetiergewebe. Sie untersuchten die Effekte auf Zellen von Mäuseembryos und auf menschliche Zellen. Dabei stellten sie fest, dass durch die Strahlung bei den Zellen dauerhafte Mutationen und Schäden auftraten.

DNA-Schäden durch UV-Lampe

Die Forscherinnen und Forscher beobachteten, dass nach zwanzig Minuten Bestrahlung mit der UV-Lampe etwa 20% bis 30% der Zellen abstarben. Nach drei aufeinanderfolgenden Bestrahlungseinheiten, die je zwanzig Minuten dauerten, waren 65% bis 75% der Zellen abgestorben.



Die an der Studie involvierte Forscherin Maria Zhivagui rät laut NBC-News dazu, das Risiko abzuwägen: "Es gibt Schäden auf DNA-Niveau. Wir wissen nicht, ob es karzinogen ist." Es brauche weitere Studien mit echten Menschen, um eine abschließende Antwort auf diese Frage zu finden.

Bereits in einer früheren Studie zu den UV-Nageltrocknern hatte die Forscherin die starke Bestrahlung durch die Nageltrockner festgestellt. Hände wurden unter der Trockenlampe innerhalb von zehn Minuten einer Menge an UVA-Strahlen ausgesetzt, die dem empfohlenen Maximum für einen Arbeitnehmer im Freien pro achtstündigem Arbeitstag entspricht.