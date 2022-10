Tumor-Entfernung bei Khloé Kardashian: Weißer Hautkrebs unterschätzt

US-Realitystar Khloé Kardashian (38) hat sich nach eigenen Worten einen Tumor aus dem Gesicht entfernen lassen. "Ich bin so dankbar, dass wir das früh erkannt haben. Ich hatte Glück, und alles, was ich habe, ist eine Narbe, mit der ich eine Geschichte erzählen kann", schrieb die 38-Jährige in einer Story auf Instagram. Sie reagierte damit auf Fotos von ihr mit einem Verband im Gesicht.

Sie habe zuerst gedacht, es handele sich um einen Pickel, berichtete Kardashian weiter. Sie benutze jeden Tag Sonnencreme und dennoch habe sie Hautkrebs bekommen, warnt Kardashian, der mehr als 200 Millionen Personen auf Instagram folgen. Mit der Info will sie alle aufrufen, sich regelmäßiger untersuchen zu lassen. Nur so sind ihr größere Gewebeschäden im Gesicht erspart geblieben.