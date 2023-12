Chinesische Studie: Wer nicht frühstückt, erhöht sein Krebsrisiko

Unbeteiligte Fachleute sehen die Erkenntnisse teilweise kritisch. Gegenüber der indischen Online-Zeitung The Print sagte etwa ein Mitglied der Indian Council of Medical Research-National Institute of Nutrition: "Es gibt widersprüchliche Ansichten darüber, ob das Frühstück ein absolutes Muss ist, insbesondere für Erwachsene. Unsere früheren Untersuchungen haben jedenfalls ergeben, dass es für Kinder nützlich ist."

Sprungbrett für weitere Forschungen zum Thema Frühstückskonsum

Der regelmäßige Verzicht aufs Frühstück sei in Forschungskreisen in der Vergangenheit mit zahlreichen kurz- und langfristigen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht worden. Inwieweit der Frühstücksverzicht in diesen Fällen ursächlich verantwortlich ist, sei aber fraglich.

Weitere Studien seien jedenfalls erforderlich, um die potenziellen Mechanismen hinter diesen Zusammenhängen aufzuklären, schreiben die chinesischen Forschenden. Im Hinblick auf die Krebsprävention halten die Fachleute die Aufklärung der Bevölkerung über den beobachteten Zusammenhang für relevant. Wichtig sei auch, sich mit spezifischen Präventionsmaßnahmen auf den Teil der Bevölkerung zu konzentrieren, der das Frühstück auslässt.