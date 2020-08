Männliche Fruchtbarkeit: Setzt das Smartphone den Spermien zu?

Spermien sind sensible Zellchen. Ungesunde Ernährung, Alkohol, Übergewicht, Rauchen, Umwelteinflüsse: All das kann den für die Fortpflanzung wertvollen Inhalt des Ejakulats angreifen – und im schlimmsten Fall die Fruchtbarkeit des Mannes empfindlich beeinträchtigen.

Ein Team um den israelischen Schlafforscher Amit Green hat nun den Zusammenhang zwischen Spermienqualität und jenem blauen Licht unter die Lupe genommen, das moderne Smartphones ausstrahlen.

Böses blaues Licht

Die Ergebnisse, die als erster Abriss vor wenigen Tagen im Fachblatt Sleep veröffentlicht wurden, werden den ein oder anderen Mann wohl dazu veranlassen, es sich künftig zwei Mal zu überlegen, ob er das Smartphone als Einschlafhilfe nutzen möchte. Denn es zeigte sich: Je öfter die untersuchten Studienteilnehmer spätabends oder nachts vor dem hell erleuchteten Display klebten, desto schlechter fiel ihre Spermienqualität aus.

Für die Spermienqualität gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) drei messbare Parameter: die Beweglichkeit der Spermien (wie gut die Keimzellen schwimmen können), die Anzahl von Spermien in der Samenflüssigkeit und ihr Aussehen – also, ob die Samenzellen Defekte am Kopfteil, Mittelstück oder Schwanzteil aufweisen.

Die Untersuchung belegt negative Effekte der Handynutzung auf die ersten beiden Faktoren. Demnach waren die Spermien bei Männern, die nachts häufiger ihr Smartphone oder Tablet zu Hand nahmen, zu einem höheren Anteil unbeweglich, ihre Konzentration im Samenerguss geringer.

Die Forscher untersuchten Samenproben von 116 Männern im Alter zwischen 21 und 59 Jahren. Die Teilnehmer füllten Fragebögen über ihre Schlafgewohnheiten und den Gebrauch elektronischer Geräte aus.