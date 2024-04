Männer: Erhöhen Fruchtbarkeitsprobleme das Krebsrisiko beim Nachwuchs?

Rund neun Prozent der Männer im fortpflanzungsfähigen Alter haben Probleme mit der Fruchtbarkeit. Das belastet Betroffene meist psychisch, kann aber auch mit körperlichen Leiden in Verbindung stehen.

"Wir wissen, dass Männer mit Fruchtbarkeitsproblemen eher zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, früherer Sterblichkeit, chronischen Erkrankungen und Krebs neigen", wird Urologe Joemy Ramsay von der University of Utah in einer Aussendung zu einer neuen Studie zitiert. Ramsay, der auch am Huntsman Cancer Institute forscht, ist Leiter der neuen Erhebung, in der untersucht wurde, ob auch Familienmitglieder besagter Männer ein höheres Risiko für diese Erkrankungen haben.