Kostenloser Online-Test: Wie hoch ist Ihr Lungenkrebsrisiko?

Lungenkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen in Österreich. 2022 erkrankten 2.901 Männer und 2.302 Frauen an einem bösartigen Lungentumor, 2.363 Männer und 1.762 Frauen verstarben daran. Zu den hohen Erkrankungszahlen kommt eine schlechte Prognose – 5 Jahre nach Diagnose leben nur noch 22 Prozent der Patientinnen und Patienten. Insbesondere Raucherinnen und Raucher sind gefährdet. "Rauchen ist nach wie vor für 90 Prozent aller Lungenkrebserkrankungen verantwortlich. Aber noch immer unterschätzen Raucher und Raucherinnen die tatsächlichen Folgen ihres Tabakkonsums", erklärt der Präsident der Krebshilfe , Paul Sevelda . Insgesamt ist Rauchen für etwa 30 Prozent aller Krebstodesfälle verantwortlich und wird mit zahlreichen Krebsarten in Verbindung gebracht.

Anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai bietet die Initiative "Don’t smoke" der Krebshilfe allen interessierten Raucherinnen und Rauchern einen kostenlosen online Symptom-Check an, um ihr mögliches Lungenkrebs-Risiko besser einschätzen zu können. LUIS, ein virtueller Lungenarzt lotst in wenigen Schritten durch mögliche Symptome und Beschwerden. Am Ende des Tests erhält man eine Einschätzung des aktuellen Gesundheitszustandes. Zudem erhält man Verlinkungen zu möglichen Angeboten für einen Rauchstopp vom Rauchfrei-Telefon bzw. zu dem/der nächsten Lungenfacharzt/-ärztin.