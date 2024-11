Schlechte Luftqualität in Wien: So gefährlich sind die aktuellen Werte

Eine große Rolle für die aktuelle Luftqualität in Wien spielt das Wetter. Derzeit besteht eine sogenannte Inversionswetterlage, die vermehrt in den Wintermonaten auftritt: Die oberen Luftschichten sind dabei wärmer als die unterste Luftschicht, in der sich Feinstaub sammelt. Normalerweise ist es umgekehrt, sodass die wärmere Luftschicht nach oben aufsteigen kann. Zudem ist es windstill. Es findet kein Luftaustausch statt, die Schadstoffe können nicht nach oben abtransportiert werden, sondern bleiben in Bodennähe "hängen".

In den Apps ist zu sehen, dass der PM10- und teilweise der PM2,5-Wert erhöht ist. Was bedeutet das?

Die Abkürzung PM meint Feinstaub, insbesondere aus Verkehr und Industrie, und steht für "particulate matter", das heißt feste Teilchen. Die Zahl dahinter gibt an, wie groß die Feinstaubpartikel sind. PM10 sind kleiner oder gleich 10 Mikrometer, PM2,5 sind kleiner oder gleich 2,5 Mikrometer. Je kleiner die Feinstaubpartikel sind, desto tiefer können sie in die Lunge gelangen und zu gesundheitlichen Problemen führen. "PM2,5 sind aus medizinischer Sicht problematischer, da sie in die tieferen Atemwege gelangen und in die Blutbahn übertreten können. Das kann zum Beispiel Herz-Kreislauf-Beschwerden auslösen. Auch bei gesunden Menschen sind Effekte auf die Atemwege messbar und ihre Lungenfunktion ist vermindert“, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien.

Um dies zu verhindern, gibt das Immissionsschutzgesetz-Luft, kurz IG-L, Grenzwerte vor. Bei Feinstaub liegt dieser Wert bei 50 Mykrogramm/Kubikmeter (µg/m³). Er darf bis zu 25 Mal im Jahr überschritten werden. Erst dann muss die zuständige Behörde, in Wien die MA 22, Maßnahmen ergreifen. Die WHO empfiehlt einen Grenzwert von 45 µg/m³. Laut Tizek wurde der in Wien höchste Wert aktuell am Samstag gemessen mit 56 µg/m³. Bisher wurde der Grenzwert von 50 µg/m³ im heurigen Jahr in Wien an sechs Tagen überschritten (Stand 11.11.2024), wovon drei Tage auf Saharastaub im März zurückzuführen seien. Tizek: "Die Luftqualität in Wien ist heute im Vergleich zu vor 15 Jahren deutlich besser. Damals hatten wir noch 60 bis 100 Tage pro Jahr mit 50 µg/m³."