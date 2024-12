Long-Covid: SARS-CoV-2 kann auch das Auge nachhaltig schädigen

Einen weiteren Beleg für den potenziell schädigenden Effekt von Covid-19 auf das Auge liefert nun eine neue experimentelle Studie an Mäusen . Konkret konnte ein Team der US-amerikanischen University of California zeigen, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 die Netzhaut schädigen und sich so langfristig negativ auf das Sehvermögen auswirken kann.

SARS-CoV-2 im Pigmentepithel der Netzhaut

Zu den Folgeerscheinungen von Covid-19 gehören verschiedene neurologische Symptome, was laut den Forschenden schon per se darauf hindeute, "dass das Virus das zentrale Nervensystem beeinträchtigen kann", wie es in einer Aussendung zur Studie heißt. Auch die Augen sind Teil des zentralen Nervensystems. Dennoch sei über die Auswirkungen des Virus auf das Sehorgan wenig bekannt, so die Fachleute.

In der Studie wurden gentechnisch manipulierte Mäuse, die den menschlichen SARS-CoV-2-Rezeptor (an diesen dockt das Virus an, um in die Zellen zu gelangen und sich darin zu vermehren) in sich tragen, mit dem Virus infiziert. Fünf Tage später wurden die Netzhäute und Lungen der Mager untersucht: Man entdeckte SARS-CoV-2 im Pigmentepithel der Netzhaut (Retina) gefunden. Das Pigmentepithel ist eine Zellschicht, die sich direkt hinter der Retina des Auges befindet.

Ein Zusammenhang zwischen der Viruslast in den Augen und jener in der Lunge konnte nicht nachgewiesen werden. Was laut den Studienautorinnen und -autoren darauf hindeutet, dass eine Infektion der Netzhaut auch bei Ausbleiben schwerer Atemwegssymptome auftreten kann.