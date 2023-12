Wie Long Covid: Auch nach der Grippe kann es zu Langzeitsymptomen kommen

Längerfristige Einschränkungen nach einer Virusinfektion sind bereits länger bekannt, das Auftreten von Long Covid nach einer Covid-Infektion führte jedoch dazu, dass US-Forscher sich nun in Bezug auf Grippe damit näher auseinandersetzten. Sie analyiserten die Daten von rund 81.300 US-amerikanischen Patienten, die mit Covid ins Spital eingeliefert wurden, sowie die Daten von rund 11.000 Patienten, die wegen Grippe im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Patienten wurden über einen Zeitraum von 18 Monaten nachbeobachtet, um ihr Sterberisiko, eine etwaige erneute Behandlung im Krankenhaus sowie 94 unterschiedliche Gesundheitsrisiken zu erfassen.

Das Ergebnis: Covid-Patienten, waren in den ersten 18 Monaten nach ihrer Krankenhausentlassung zwar einem höheren Risiko ausgesetzt, zu versterben oder erneut im Krankenhaus behandelt werden zu müssen als Grippe-Patienten. Beide Infektionen – Covid und auch Grippe – brachten jedoch ein erhebliches Risiko anhaltender Einschränkungen und Krankheit mit sich.

"Lange Grippe" ähnlich wie "Long Covid"

Das deutet daraufhin, dass auch bei Grippe-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ein erhöhtes Risiko für längerfristige Gesundheitsprobleme besteht – ähnlich wie bei Long Covid. Anders als bei Long Covid fanden die US-Forscher der aktuellen Studie bei der "langen Grippe" – sie schreiben von "long flu" – stärkere Lungenprobleme, etwa Kurzatmigkeit und Husten, als bei Long Covid. Bei beiden Virusinfektionen war das Risiko in den Monaten nach der Infektion zu versterben oder Einschränkungen zu erleiden größer als in den ersten 30 Tagen.

Sowohl in der Covid- als auch in der Grippe-Gruppe bestand in den Monaten nach der Infektion ein höheres Risiko für Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Magen-Darm-Probleme sowie neurologische Einschränkungen sowie damit verbundene Symptome in anderen Organsystemen.