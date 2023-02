Long Covid: Frauen häufiger betroffen, aber Lebensstil hat Auswirkungen

Frauen leiden häufiger an "langem Covid", aber gesunde Gewohnheiten können das Risiko senken - allerdings nicht immer.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC leidet einer von 13 Erwachsenen in den USA an Long Covid, das durch Symptome gekennzeichnet ist, die drei Monate oder länger nach der Infektion anhalten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen in diese Gruppe fallen, ist fast doppelt so hoch wie bei Männern, so die CDC weiter.

Eine neue Studie unter der Leitung der Harvard T.H. Chan School of Public Health, die in der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlicht wurde, legt nun nahe, dass Frauen, die Schritte in Richtung eines gesunden Lebensstils unternehmen, ihr Risiko für eine lange Covid-Infektion halbieren können.

Im Jahr 2017 füllten im Rahmen einer früheren Studie mehr als 32.000 Krankenschwestern im Alter von 55 bis 75 Jahren Fragebögen zu ihrem Gesundheitsverhalten aus. Später, für die Long-Covid-Studie, analysierten die Forscher fast 2.000 dieser Frauen, die zwischen April 2020 und November 2021 positiv getestet worden waren.