Lily Allen über ADHS-Diagnose bei Erwachsenen: "Liegt in der Familie"

Diagnose als Erwachsene

Dass ADHS erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wird, ist keine Seltenheit. Wie eine im Fachblatt Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry publizierte Studie zeigte, erhalten bis zu 75 Prozent der Mädchen und Frauen die Diagnose erst nach dem 18. Lebensjahr.