Libidoverlust im Erwachsenenalter: Wie Kindheitstraumata nachwirken

Infolge sahen sich die Forscherinnen und Forscher den Zusammenhang zwischen Sexualstörungen und belastenden Kindheitserfahrungen an. Und es zeigte sich, dass erwachsene Frauen mit vier oder mehr negativen Kindheitserlebnissen fast doppelt so häufig sexuell inaktiv waren und in der Lebensmitte mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit an sexuellen Funktionsstörungen litten - im Vergleich zu Frauen mit einer weitestgehend glücklichen, gewaltfreien Kindheit.