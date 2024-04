Welche Wirkung Lavendelöl bei milden Depressionen zeigt

Eine bestimmte Formulierung von Lavendelöl hilft nicht nur gegen Angstzustände, sondern offenbar auch gegen milde bis moderate Depressionen. Das ist das Ergebnis einer Wirksamkeitsstudie, die vom Wiener Psychiater Siegfried Kasper (Zentrum für Hirnforschung/MedUni Wien) mit deutschen und Schweizer Co-Autoren durchgeführt worden ist.

"Angststörungen und Depressionen haben überlappende Symptome und laufen über ähnliche neurobiologische Mechanismen. Antidepressiva haben sich auch bei Angstzuständen als wirksam erwiesen. Umgekehrt könnte es also sinnvoll sein, den möglichen Effekt von anxiolytischen (angstlösenden, Anm.) Medikamenten wie Silexan auch bei Depressionen zu untersuchen", schrieben Kasper und seine Co-Autoren, unter anderem von der psychiatrischen Klinik der Ludwig Maximilian Universität in München und von der psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich, in den European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.