Rückenschmerzen lindern: Warum man nicht unbedingt Gewichte stemmen muss

Kreuzschmerz gilt als klassische Volkskrankheit – er betrifft sehr viele Menschen. "Wenn man Statistiken glauben darf, haben 85 Prozent, also fast jeder, irgendwann im Leben einmal Kreuzschmerzen", sagte Rückenexperte Bernd Kladny von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) am Rande eines Kongresses, der dieser Tage in Berlin zu Ende geht.

In Deutschland waren laut Kladny im Jahr 2021 26 Millionen Menschen deswegen in ärztlicher Behandlung. In Österreich sind laut Zahlen der MedUni Wien fast zwei Millionen Menschen von Rückenschmerzen betroffen.