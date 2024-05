Immuntherapien gegen Krebs: Tageszeit beeinflusst Behandlungserfolg

Tumore verändern sich je nach Tageszeit. Das zeigte ein Forschungsteam aus der Schweiz und Deutschland. Diese Schwankungen könnten zu Fehldiagnosen und zur Verschreibung von ungeeigneten Behandlungen führen, teilte die Universität Genf am Donnerstag mit. Sowohl Zusammensetzung, Menge, Art und Eigenschaften der Immunzellen in den Tumoren können erheblich variieren, wie das Forschungsteam um Christoph Scheiermann in einer Studie in der Fachzeitschrift Cell zeigte.