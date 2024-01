Krank im Spital? Dieses Bett verhilft zu erholsamem Schlaf

Die Patienten wurden dann nach dem Zufallsprinzip zwei Gruppen zugeteilt: der Interventionsgruppe, die als „Circadian Care“ bezeichnet wurde, und der Kontrollgruppe, die als „Standardversorgung“ bezeichnet wurde. Die Teilnehmer der Circadian Care-Gruppe wurden gebeten, unmittelbar nach dem Aufwachen für 45 Minuten eine Lichtbrille zu tragen, die mit kurzwelligem Licht angereichertes Morgenlicht liefert. Anschließend wurden sie gebeten, ab 18:00 Uhr bis zum Einsetzen des Schlafs eine Lichtfilterbrille mit kurzwelligem Licht zu tragen. Schließlich wurden ihnen Mahlzeiten und Aktivitäten/Physiotherapie zu Zeiten angeboten, die so nah wie möglich an denen lagen, die sie von zu Hause gewohnt waren.

Die Forscher stellten fest, dass die Patienten in der Circadian Care-Gruppe tendenziell früher ins Bett gingen und besser schliefen als zu Beginn ihres Krankenhausaufenthalts. Montagneses Fazit: „Licht spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung unserer zirkadianen Rhythmen. Ein Übermaß an Licht in Krankenhäusern am Abend kann das Einschlafen erschweren, und ein Mangel an Licht am Morgen kann dazu führen, dass der Rhythmus eines Patienten verzögert oder geschwächt wird. Wir haben gezeigt, dass eine Erhöhung bzw. Verringerung der Lichtexposition zu Beginn bzw. am Ende des Tages hilfreich sein kann.“