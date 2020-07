Kommt im Herbst die Corona-Ampel für Kindergärten?

Die ÖGKJ arbeite gerade an Empfehlungen für das Gesundheitsministerium für den Umgang mit den Kindergärten ab Herbst, bei denen das Ampelsystem eine wesentliche Rolle spielen soll.

Vorsicht mit Bescheinigungen

Derzeit passiere es immer öfter, dass Kindergärten sich über Bescheinigungen von Kinderärzten absichern wollen, dass Kinder mit Atemwegsinfekten coronafrei sind. Die ÖGKJ rät allerdings davon ab, eine solche Bescheinigung auszustellen. Man sollte schließlich nicht bei jedem schnupfenden Kind einen (unangenehmen) Abstrich für einen Coronatest machen - und ohne Test könne man seriöserweise auch keine Bescheinigung ausstellen.

Grundsätzlich empfiehlt Kerbl, Kinder mit akuten Atemwegsinfekten für die paar Tage, in denen diese stark husten, daheimzulassen. Allerdings könne man sich auch hier am Ampelsystem orientieren: In einem Gebiet, in dem die Corona-Ampel rot anzeige, werde man ein Kind mit Schnupfen eher nicht in den Kindergarten schicken. In einer Region ohne irgendein Corona-Infektionsgeschehen werde das hingegen schon vertretbar sein. Immerhin haben Kinder sechs bis zehn Infekte pro Jahr.

Kindergarten-Cluster

Wenn man Schnupfenkinder allerdings generell - und damit auch in roten Gebieten - in den Kindergarten schicke, würden dadurch ganz sicher einige Kindergarten-Cluster entstehen. „Dann wird es heißen: Jeder Fall kann Corona sein und alles wird zugesperrt.“ Berücksichtige man hingegen die Ampel, könnte das viel bewirken, hofft Kerbl. Auch das Testen soll vom Ampelsystem abhängig sein: So solle in einem roten Gebiet großzügig getestet werden, während man in einem grünen Gebiet darauf eher verzichten könnte.

Schließungswellen verhindern

Um in den Kindergärten ab Herbst Schließungswellen zu vermeiden, müssten die Einrichtungen bei Verdachtsfällen deutlich schneller als derzeit die Testergebnisse bekommen.