Klimawandel erhöht Verbreitung von Malaria

Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf Malariainfektionen. Das zeigen die Folgen extremer Wetterereignisse in Pakistan, hier kam es zu starken Überschwemmungen, sowie in Mosambik, das mit Wirbelstürmen zu kämpfen hatte. In beiden Ländern kam es in der Folge zu einem enormen Anstieg der Malariainfektionen. "Wann immer Sie ein extremes Wetterereignis haben, ist es ziemlich üblich, einen Malariaschub zu bekommen", sagte Peter Sands vom Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria.

Ursache ist die Zunahme extremer Wetterereignisse und die daraus resultierenden großen stehenden Gewässer, die Mücken anziehen. Vor allem ärmere Bevölkerungsgruppen sind von den Folgen betroffen.

Erweiterte Lebensräume

Der Klimawandel erweitere zudem die möglichen Lebensräume der Moskitos, die Malaria übertragen. Das Hochland von Afrika, in Kenia und Äthiopien, war etwa lange Zeit für Moskitos unbewohnbar. Durch eine Verschiebung der niedrigen Temperaturen hat sich dies jedoch geändert – die Mücken können sich nun auch dort vermehren.

Eine weitere Krise, die zu einer Verschärfung von AIDS und Tuberkulose geführt hat, ist der Krieg in der Ukraine. Auch in Indien, Pakistan und Indonesien nehmen Tuberkulosefälle unter den ärmsten Bevölkerungsgruppen zu.