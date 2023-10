Kleinwüchsigkeit: Neue Therapie, die Kindern beim Wachsen hilft

Rund 200.000 Menschen in Österreich sind kleinwüchsig, Betroffene werden im Schnitt maximal 120 bis 140 cm groß. Eine neue Therapie verspricht nun eine bessere Behandlung für Kinder und Jugendliche mit Achondroplasie, wie das Beispiel der 12-jährigen Livia aus Linz zeigt. Die Johannes Kepler Universität Linz ist an der Entwicklung dieses neuen Medikaments maßgeblich beteiligt.

Achondroplasie ist eine Erbkrankheit, die durch massiven Kleinwuchs geprägt ist: Das Spektrum an Ursachen und Ausmaßen von Kleinwuchs ist breit. Die Erkrankung geht aber auch mit schwerwiegenden Komplikationen von Nervenbahnen durch knöcherne Engstellen an der Wirbelsäule und am Hinterkopf, ebenso wie mit knöchernen Fehlstellungen einher. Obwohl Achondroplasie seit Tausenden Jahren bekannt ist, gab es bisher keine kausale Behandlung für die betroffen Menschen.

Seit Kurzem ist das Medikament Vosoritide zur Behandlung des Kleinwuchses bei Achondroplasie zugelassen und wird an spezialisierten Zentren, wie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Kepler Universitätsklinikum unter der Leitung von Vorstand Univ.-Prof. Wolfgang Högler, angewendet. Die wirksame und sichere Medikation wird täglich durch eine Injektion unter die Haut verabreicht und beschleunigt das Wachstum.