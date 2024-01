Schnelle Wirkung: Tägliche Kiwis verbessern die Stimmung

Nach zwei Wochen trat die größte Verbesserung ein

Das Ergebnis: Die täglichen zwei Kiwis führten bereits innerhalb der ersten vier Tage zu einer Aufhellung der Stimmung. Die größte Verbesserung trat um den 14. bis 16. Tag ein. Das Vitamin-C-Präparat steigerte die Stimmung bis zum zwölften Tag, allerdings nur geringfügig.

Kiwis enthalten eine hohe Menge Vitamin C - 100 Gramm Kiwi kommen auf ca. 93 mg. Zum Vergleich: Bei Orangen enthalten 100 Gramm 52 mg Vitamin C. Eineinhalb Kiwis decken bereits den Tagesbedarf des Vitamins, das generell mit einer verbesserten Stimmung, Vitalität, einem gesteigerten Wohlbefinden und einem geringeren Auftreten von Depression in Verbindung gebracht wird. Ein Vitamin-C-Mangel erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit von Depression und kognitiven Beeinträchtigungen.