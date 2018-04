Kinderdemenz: Der Kampf gegen das Vergessen

Ely ist ein Energiebündel. Er tanzt unter der Discokugel in seinem Zimmer oder rast mit dem Spielzeugauto durch den Hinterhof. Nur beim Sprechen und mit der Feinmotorik ist er etwas langsamer. Das kann sich rasch ändern. Der Vierjährige leidet an einer Form von Kinderdemenz (CLN2). Betroffene – etwa eines von 30.000 Kindern – entwickeln sich zunächst normal, erst zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr treten Symptome auf: Die Kinder haben schwere epileptische Anfälle, verlernen in kurzer Zeit zu sprechen und ihre Motorik geht verloren. Bald können sie nicht mehr sitzen oder stehen. Sie werden bettlägerig, erblinden. Die meisten versterben bevor sie zehn Jahre alt sind. Ursache ist ein fehlendes Enzym, wodurch Abfälle des Zellstoffwechsels nicht abgebaut werden können, gesunde Nervenzellen sterben ab.