Kardiologin: "Herz und Hirn gehören zusammen“

„Spontan gefragt.“ Dauerbelastung im Beruf, Geldsorgen, Probleme in der Partnerschaft: Menschen, die dauerhaft unter negativem Stress stehen, haben einen höheren Erregungszustand des sympathischen Nervensystems, die Herz- und Atemfrequenz steigt: „Es ist erwiesen, dass man dadurch Plaquerupturen erzeugt“, sagt Irene Lang in der neuen Ausgabe des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“ (siehe nachstehendes Video), die am Donnerstag, 29. 6., um 20.15 Uhr auch auf KURIER.TV ausgestrahlt wird. Lang ist Professorin für Gefäßbiologie und stellvertretende Leiterin der klinischen Abteilung für Kardiologie an der MedUni Wien. Ablagerungen an den Gefäßinnenwänden reißen auf, Blutgerinnsel bilden sich, es kommt zu Herzinfarkten.