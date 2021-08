Johnson & Johnson Auffrischungsimpfung zeigt starke Wirkung

Auch die Einmal-Impfung mit dem Vektor-Vakzin von Johnson & Johnson erhält eine Auffrischung, wie das Unternehmen selbst bekanntgegeben hat.

Laut Johnson & Johnson gibt es nach ersten Untersuchungen eine sehr starke Immunantwort auf die Booster-Impfung.

Neun Mal mehr Antikörper

Die Corona-Antikörper seien sogar neun Mal höher als die Antikörper vier Wochen nach der ersten Impfung. Zumindest bei den 18- bis 55-jährigen Probanden. Bei Personen im Alter von 65 und älter steigen die Antikörper nicht ganz so hoch an, so Johnson & Johnson.

Die Studie ist jedoch noch in keinem Fachmagazin oder in auf einem Pre-Print Server zu finden und damit nicht genauer einzusehen.

Johnson & Johnson empfiehlt die Booster-Impfung etwa acht Monate nach der ersten Impfung.Über die spezielle Wirkung auf die Delta-Variante wurden keine Aussagen getroffen.

Zuletzt gab es Infos, wonach die Immunantwort gegen Delta bei Johnson & Johnson ebenso stark sei als bei mRNA-Vakzinen - generell aber niedriger als bei der ersten Virusvariante.