Treiber des Jo-Jo-Effekts: Fettzellen erinnern sich an Übergewicht

Die Analyse offenbarte, dass die Fettzellen durch das Übergewicht ihre Reaktion auf Nahrung dauerhaft verändert hatten: In Tests wuchsen die Zellen schneller als andere, da sie die Nährstoffe rascher aufnahmen . "Unsere Studie deutet darauf hin, dass ein Grund, warum es schwierig ist, das Körpergewicht nach einer anfänglichen Gewichtsabnahme zu halten, darin liegt, dass sich die Fettzellen an ihren früheren fettleibigen Zustand erinnern und wahrscheinlich versuchen, in diesen Zustand zurückzukehren", wird Von Meyenn dazu vom britischen Guardian zitiert. Diese Form des zellulären Erinnerungsvermögens "scheint die Zellen darauf vorzubereiten, schneller und vielleicht auch auf ungesunde Weise auf Zucker oder Fettsäuren zu reagieren".

Ein Team um Laura Hinte und Ferdinand von Meyenn , Spezialisten für Metabolische Epigenetik, konnte zeigen, dass Fettgewebe ein biologisches Gedächtnis besitzt. Man untersuchte Menschen, die sich einer bariatrischen Operation (operative Veränderungen an Magen, Darm oder beiden Organen, um Gewichtsabnahme einzuleiten, etwa eine Magenverkleinerung, Anm.) unterzogen hatten – und zwar vor und nach der so initiierten Gewichtsabnahme.

53 Prozent der EU-Bevölkerung sind übergewichtig mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 25, berichtete das Institut für Höhere Studien (IHS) kürzlich. Fast fünf Prozent aller Gesundheitsausgaben in Österreich fließen in die Behandlung von Adipositas und den Folgeerkrankungen.

Epigenetische Veränderungen

Um die Mechanismen dahinter zu verstehen, führte man Tests an Mäusezellen durch. Demnach nährt sich das biologische Gedächtnis aus chemischen Veränderungen an der DNA. Diese epigenetischen Veränderungen verändern wiederum die Genaktivität und den Stoffwechsel. Im Fachblatt Nature beschreibt die Gruppe, wie ehemals fettleibige Mäuse nach einer fettreichen Diät schneller zunahmen als andere. Was auf eine Verschiebung des Stoffwechsels hindeutet, die der Gewichtszunahme Vorschub leistet.

Die Erinnerung an Übergewicht auf Fettzellebene sei nicht allein für den Jo-Jo-Effekt verantwortlich: Die Forschenden vermuten, dass ein ähnliches Gedächtnis auch in Gehirnzellen existiert und etwa beeinflusst, wie viel Nahrung die Tiere in den Tests aufnahmen und wie viel Energie sie verbrauchten. "Aus evolutionärer Sicht macht das Sinn", kommentiert Studienerstautorin Hinte das Ergebnis. Menschen und Tiere hätten sich in vergangenen Phasen der Nahrungsknappheit angepasst, "um ihr Körpergewicht zu verteidigen, anstatt es zu verlieren".

Zelluläres Gedächtnis austricksen

Für Menschen, die mit ihrem Übergewicht hadern und gerne Gewicht verlieren würden, könnten die neuen Erkenntnisse ein "gewisser Trost sein", betont Daniel Castellano-Castillo von der ETH Zürich. Der Kampf gegen die Kilos könnte durch ein zelluläres Gedächtnis gesteuert werden, das sich "aktiv gegen Veränderungen wehrt".

Die Studie liefere auch potenzielle Lösungsansätze. Es sei denkbar, dass ein Aufrechterhalten der Gewichtsreduktion über einen bestimmten Zeitraum ausreiche, "um die Erinnerung zu löschen", so Forscherin Hinte. Darauf ausgerichtete Abnehmprogramme könnten erfolgversprechender sein.