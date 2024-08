Jahreszeit bei der Geburt beeinflusst, ob man Asthma bekommt

Für die neue Studie wurden nun registergestützte Daten von 74.868 Patientinnen und Patienten verwendet, die ein Krankenhaus im Krankenhausbezirk Helsinki und Uusimaa (HUS) in Finnland aufsuchten, und deren Geburtsdatum, Geschlecht, Besuchsdatum und Begleiterkrankungen aus den Daten der elektronischen Gesundheitsakte während der Besuche von 2005 bis 2019 erfasst wurden.

Betrachtet man die Geburtsjahrgänge, so lag der Anteil der Asthmatiker in der Wintergruppe bei 43,1 Prozent, in der Frühlingsgruppe bei 42,1 Prozent, in der Sommergruppe bei 41,1 Prozent und in der Herbstgruppe bei 42,7 Prozent. Der Anteil der Personen mit allergischer Rhinitis lag in der Wintergruppe bei 12,6 Prozent, in der Frühjahrsgruppe bei 12,0 Prozent, in der Sommergruppe bei 10,7 Prozent und in der Herbstgruppe bei 12,1 Prozent.