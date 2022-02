Isolationspflicht für Infizierte in England ist aufgehoben

Corona-Infizierte in England müssen sich von diesem Donnerstag an nicht mehr isolieren. Damit sind alle Coronamaßnahmen in dem größten britischen Landesteil wie angekündigt beendet.

Mit dem Schritt passt Premierminister Boris Johnson den Umgang mit Covid-19 dem anderer Erkältungskrankheiten an. Die Regierung setze darauf, dass sich Infizierte selbstverantwortlich verhielten und im Fall von Symptomen krank meldeten, sagte Johnson bei einer Pressekonferenz Anfang der Woche.