Expertin zu Intervallfasten: "Nicht alles dem Essen nach der Uhr unterordnen"

Bei längeren Esspausen sinkt der Insulinspiegel. Weil der Körper ein gewisses Maß an Blutzucker benötigt, um den Energiestatus aufrechtzuerhalten, kommen Gegenmechanismen in Gang, die Zucker mobilisieren. Dafür werden Fettreserven angezapft, wenn keine Nahrung zur Verfügung steht. Diesen Ausgleichsprozess nennt man Homöostase.

Ganz und gar nicht. Es kommt natürlich auf die Nahrungsqualität an. Wenn man nach der 16:8-Methode fastet, also zwischen der letzten Mahlzeit des Vortages und der ersten Mahlzeit des aktuellen Tages 16 Stunden liegen, sollte man trotzdem nicht 8 Stunden lang Pommes essen.

Laut einer neuen Studie erhöht Intervallfasten das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Wie bewerten Sie das?

Diese Analyse basiert auf Aussagen von Menschen über ihr Essverhalten an zwei zufälligen Tagen. Man hat gefragt, wann sie an den beiden Vortagen gegessen haben. Ausgehend vom Essensmuster wurden die Befragten in verschiedene Gruppen eingeteilt. Bei der Gruppe jener, die nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden gegessen haben, konnte der Zusammenhang mit dem Sterblichkeitsrisiko hergestellt werden. Allerdings: Die Daten sagen uns nicht, was die Personen gegessen haben oder wie viel. Es könnte sein, dass gestresste Probanden tagsüber viele Stunden auf Essen verzichtet, und abends viel und potenziell ungesund gegessen haben, was nicht gesundheitsfördernd ist. Außerdem hatten in der besagten Gruppe viele einen BMI von über 29, sie waren fast adipös. Zu sagen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Intervallfasten und erhöhter Sterblichkeit gibt, wäre nicht seriös.

Ist die langfristige Sicherheit geklärt?

Dazu gibt es in der Form keine Daten. Kolleginnen und Kollegen der Uni Graz konnten kürzlich feststellen, dass Fasten an jedem zweiten Tag am effektivsten zu sein scheint. Ob es auch am gesündesten ist, lässt sich pauschal nicht sagen. Rein physiologisch ist es sicher sinnvoll, nicht zu spät vor dem Schlafen zu essen, und eine 10- bis 12-stündige Esspause über Nacht zu haben. Dann kann der Organismus seine regenerativen Prozesse gut meistern.