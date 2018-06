Inkontinenz: Ärzte wollen enttabuisieren

Betroffen sind vor allem ältere Menschen, am häufigsten Frauen. Oft entwickelt sich eine Inkontinenz während der Schwangerschaft oder nach dem Gebären.

„Vier von zehn Frauen haben nach ihrer Schwangerschaft mit Inkontinenz zu kämpfen“, weiß Lothar C. Fuith, Präsident der Medizinischen Kontinenzgesellschaft Österreich und Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. „Einerseits steigt das Geburtsgewicht der Babies, zudem bekommen Frauen immer später Kinder, wodurch der Beckenboden bereits geschwächt ist“, erklärt Fuith.

Doch Inkontinenz ist keine reine Frauensache. Auch Männer leiden darunter, allerdings sind die Gründe dafür andere: „Da Inkontinenz bei Männern durch Operationen oder Verletzungen an der Prostata auftritt, ist das Thema noch negativer behaftet“, berichtet Michael Rutkowski, denn „Männer leiden stiller“.

Rutkowski ist Oberarzt an der Urologischen Abteilung am Landesklinikum Korneuburg, das eines von neun Beckenbodenzentren in Österreich beheimatet. Hier werden Therapiemöglichkeiten für alle Arten von Inkontinenz angeboten. Oft kann bereits eine Umstellung des Lebensstils und regelmäßiges Beckenbodentraining Verbesserungen erzielen – wenn Patienten über ihr Problem reden.

Info: Am 26. Juni 2018 findet von 16:30 bis 18 Uhr ein öffentliches Forum zum Thema „Kontinenz betrifft Dich“ im Austria Center Vienna in Wien statt.