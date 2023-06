Impfschäden: Prozess gegen Biontech überraschend abgesagt

"Klage unbegründet"

Davor sei sie laut ihrem Anwalt kerngesund gewesen. Auf 200 Seiten hat sie ihre Krankengeschichte beschrieben, ergänzt durch ärztliche Atteste und Laborergebnisse. Und sie fordert ein Schmerzengeld von mindestens 150.000 Euro, teilte das Landgericht Hamburg mit. Außerdem soll Biontech alle materiellen Schäden, die ihr entstanden sind, ersetzen.

Biontech wies die Vorwürfe bereits im Vorfeld zurück. "Wir haben die von der Klägerin dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf der Grundlage aller zur Verfügung stehenden Informationen sorgfältig geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klage unbegründet ist", heißt es in einer Erklärung des Mainzer Unternehmens. Das positive Nutzen-Risiko-Profil des Impfstoffs Comirnaty bleibe positiv und das Sicherheitsprofil sei gut charakterisiert worden.

➤ Mehr dazu: Biontech muss sich erster Impfschaden-Klage stellen

Mehrere hundert Klagen folgen

Der Prozess wurde mit Spannung erwartet. Das Gericht wollte sich ein eigenes Bild von der Klägerin machen, sie war persönlich geladen. In Deutschland stehen in den kommenden Monaten mehrere hundert ähnliche Klagen an, auch gegen andere Hersteller von Covid-Impfstoffen, darunter Moderna. Der Anwalt der Hamburger Klägerin, Tobias Ulbrich von der Kanzlei Rogert & Ulbrich, gab an, dass allein seine Kanzlei in 250 Fällen Klagen bei Gericht eingebracht habe. Eine weitere Anwaltskanzlei, Cäsar-Preller, vertritt nach ihren Angaben 100 ähnliche Fälle.