Illegale E-Zigaretten: Hoher Gehalt an Blei, Nickel und Chrom

Blei, Nickel und Chrom wurden in illegalen E-Zigaretten gefunden, die zuvor auf einem Schulhof in Großbritannien beschlagnahmt wurden. Die Laborergebnisse zeigen, dass Kinder, die diese Produkte verwenden, mehr als das Doppelte der täglichen sicheren Menge an Blei und das Neunfache der sicheren Menge an Nickel einatmen könnten. Einige E-Zigaretten enthielten auch schädliche Chemikalien, die sonst in Zigarettenrauch vorkommen, wie BBC News berichtet.

Laut WHO kann eine hohe Bleibelastung bei Kindern das zentrale Nervensystem und die Gehirnentwicklung beeinträchtigen. Bei den untersuchten E-Zigaretten handelt es sich um Produkte, die nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Das heißt, sie sind illegal und wurden vor dem Verkauf keinerlei Tests unterzogen