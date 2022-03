HPV-Impfung kann Krebs verhindern: Durchimpfungsrate aber gering

Kostenlos für Kinder

Schon jetzt ist die Impfung für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren kostenlos. In diesem Alter ist die Impfung am effektivsten. Zudem sind sie noch nicht sexuell aktiv und noch nicht infiziert. Ab dem vollendeten zwölften bis zum 18. Lebensjahr kann die Impfung zu einem geringen Preis nachgeholt werden. Dieses Angebot werde allerdings kaum angenommen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt allen bis zum 30. Lebensjahr die HPV-Impfung nachzuholen, bei manchen Immunerkrankungen sowie bei Menschen, bei denen bereits eine HPV-bedingte Krebsart aufgetreten ist, auch später. "Die HPV-Impfung kann vor einer neuerlichen Erkrankung schützen. Studien zeigen, dass das Risiko für ein Rezidiv, also das Wiederauftreten des Krebses oder der Krebsvorstufe nach Konisation (Anm.: Entfernung von Gewebe aus dem Gebärmutterhals) durch die Impfung um bis zu zwei Drittel gesenkt werden kann", sagte Christoph Grimm, Gynäkologe an der MedUni Wien.

Welche positiven Effekte die HPV-Impfung haben kann, zeigt sich in Australien: Seit Beginn des Impfprogramms im Jahr 2015 sind 80 Prozent der bis zu Zwölfjährigen geimpft. "Je 100.000 Frauen erkrankten im Jahr 2015 acht Frauen pro Jahr an Gebärmutterhalskrebs. Diese Rate geht bereits zurück – im Jahr 2028 wird sie sich halbiert haben. In nur 13 Jahren einen solchen Effekt zu erreichen, ist sehr eindrucksvoll", so Grimm. Mit einer Inzidenz von vier je 100.000 Frauen werde Gebärmutterhalskrebs dann als seltene Erkrankung gelten.

Auch Buben und Männer schützen

Wichtig sei, dass nicht nur Mädchen, sondern auch Buben geimpft werden, betonte Maria Paulke-Korinek vom Gesundheitsministerium. "Das ist zum einen ein Individualschutz – auch Buben und Männer können erkranken, etwa an Anal- und Peniskarzinomen. Zum anderen kann so viel schneller Herdenimmunität aufgebaut werden", so Paulke-Korinek.

Eltern, die verunsichert sind, ihre Kinder so früh gegen eine sexuell übertragbare Krankheit zu impfen, legte Paulke-Korinek ans Herz, dass der Impfstoff bei Neun- bis Zwölfjährigen am effektivsten sei. In einer Studie über acht Jahre konnte eine Wirksamkeit von 100 Prozent nachgewiesen werden. Aus diesem Grund brauche es in dieser Altersgruppe zwei Impfungen, während in späterem Alter drei Impfungen benötigt werden.

Österreichs Ärztefachgesellschaften haben gemeinsam mit der Krebshilfe eine HPV-Allianz gebildet, mit dem Ziel, die Durchimpfungsrate zu steigern. Über einen Wettbewerb etwa in Schulen sowie Kampagnen auf Social Media soll die Impfbereitschaft erhöht werden. Zudem sollen Aktionen wie das Beleuchten des Riesenrads oder des Grazer Schlossbergs in Petrol/Blaugrün, der Farbe für Bewusstsein für Gebärmutterhalskrebs, für Aufmerksamkeit sorgen.

Die ehemalige HPV-Betroffene und frühere Gebärmutterhals-Krebspatientin Nadja Wagner hat ihre Tochter mit zehn Jahren nun auch impfen lassen.