Hitze, Hochwasser, Lärm: Wie Bodenverbrauch die Gesundheit gefährdet

Auch der dritte Punkt "Lärm" befinde sich weiter im Aufschwung, auch wegen der Coronapandemie, erläuterte Hutter unter Hinblick auf die Schanigärten, die heuer eine längere Saison haben. Doch vor allem die vermehrten psychosozialen Folgen von übermäßiger Lärmbelastung durch Straßenverkehr müssen endlich ernst genommen und viel stärker beachtet werden", so Hutter. Stress, Unsicherheit sowie die Minderung der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit seien Folgen. Auch hier, wie bei der Hitze, liegt die Lösung parat in Form von Wiederbegrünung. WWW-Leiterin Simons wies ebenfalls auf Corona hin, denn "wir haben in vergangenen Monaten gelernt, was Stille wert ist." - Der Mensch brauche die Natur etwa zur Erholung, und es werde vergessen, dass die Natur auch ein "Dienstleister" ist, der diese Dienste kostenfrei anbiete, etwa im Bereich Ernährung.

Was die Dienste des Bodens betrifft, so " kann man die physikalischen und mikrobiologischen Eigenschaften nur erahnen", erläuterte Hutter den Umstand, dass das Wissen um den Boden und damit um das organische Erdreich noch nicht zur Gänze erschlossen wurde. Eines sei aber klar: "Aus medizinischer Sicht ist der Boden die Grundlage des Lebens - und erst in den 70ern-Jahren wurde langsam klar, dass er unwiederbringlich ist", stellte der Public-Health-Experte fest. Doch der Bodenverbrauch durch Flächenfraß und Verbauung geht munter voran, und im EU-Vergleich ist Österreich geradezu führend in der Zerstörung dieser Lebensgrundlage, 13 Hektar pro Tag werden im Schnitt täglich zubetoniert oder anderwärtig denaturalisiert.

Eigentlich hätte laut der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes der tägliche Bodenverbrauch aber schon bis 2010 auf maximal 2,5 Hektar gesenkt werden sollen. Der WWF Österreich fordert daher Bund, Länder und Gemeinden auf, ein Maßnahmenpaket zu vereinbaren, das den Bodenverbrauch verbindlich reduziert.

Die Petition "Natur statt Beton. Stoppt die Verbauung Österreichs!" kann online unterzeichnet werden unter: www.natur-statt-beton.at/petition