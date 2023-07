Hilfe gegen Scheidenpilz: Neues Medikament gegen chronisches Leiden

Es juckt, brennt, tut weh und oft kommt ein unangenehmer Ausfluss dazu - Scheidenpilz ist noch immer ein sehr schambehaftetes Thema. Gleichzeitig gibt es kaum eine Frau, die nicht schon einmal damit konfrontiert war. Im Regelfall lÀsst sich die Infektion gut behandeln, doch kehrt der Pilz immer wieder, spricht man von einer Chronifizierung. Und die ist nur sehr schwer behandelbar.

Weltweit sind jĂ€hrlich mehr als 130 Millionen Frauen davon betroffen. Sechs Prozent aller Frauen im gebĂ€rfĂ€higen Alter leiden an hĂ€ufigen RĂŒckfĂ€llen, auch wenn sie immer wieder, zum Teil ĂŒber Monate, mit Medikamenten gegen Pilzerkrankungen behandelt werden, weiß die Wiener GynĂ€kologin Marion Noe aus ihrer Praxis. „In unserer Studie waren ĂŒber 50 Prozent der Patientinnen lĂ€nger als zwei Jahre mit einer durchschnittlichen HĂ€ufigkeit von mehr als sechs akuten Episoden pro Jahr an Scheidenpilz erkrankt“, berichtet sie. Die Medizinerin, GynĂ€kologin und Spezialistin fĂŒr Endokrinologie hat 2012 das Biotech-Pharma-Unternehmen ProFem gegrĂŒndet, da es ihrem Empfinden nach fĂŒr zu viele, teils chronische, Frauenerkrankungen noch keine Lösung gibt und sie ihren Patientinnen immer wieder mit „leeren HĂ€nden“ in ihrer Praxis gegenĂŒbersaß.

"Durchbruch"

Laut ersten Ergebnissen einer von 2019 bis 2022 durchgefĂŒhrten Phase 3-Studie soll es nun einen "Durchbruch in der Frauenmedizin Made in Austria" geben. Das neu entwickelte Medikament soll lokal anwendbar, rasch wirksam, sicher und gut vertrĂ€glich sein. Daraus soll sich eine wesentliche Bereicherung der bisherigen therapeutischen Möglichkeiten ergeben.

Denn chronischer Scheidenpilz bedeutet nicht nur eine enorme physische und psychische Belastung fĂŒr die betroffenen Frauen, sondern stellt auch eine große ökonomische Belastung fĂŒr das globale Gesundheitssystem dar. Auch wenn die Erkrankung nicht lebensbedrohlich ist, lösen die immer wiederkehrenden, sehr unangenehmen Symptome eine schwere BeeintrĂ€chtigung der LebensqualitĂ€t und der sexuellen Gesundheit aus. Weit ĂŒberdurchschnittlich hĂ€ufig entwickeln sich durch die Erkrankung bei den betroffenen Frauen auch depressive Verstimmungen und Angststörungen. „Dadurch mĂŒssen sie immer wieder nicht nur Ärzte und Notfalleinrichtungen, sondern auch Psychologen und Psychiater aufsuchen – was oft enorme Überwindung kostet“, berichtet Noe. Zu viele Frauen schĂ€men sich, zum Teil sogar mit ihr als FrauenĂ€rztin, ĂŒber das Problem zu sprechen, denn Erkrankungen wie diese sind nach wie vor tabu.

Das Medikament soll unter dem Namen Candiplus in etwa zwei Jahren in Apotheken erhÀltlich sein. Inzwischen will Noe an der Behandlung von anderen Formen von Pilzinfektionen sowie an der Entwicklung innovativer therapeutischer AnsÀtze zur Behandlung von Reizblase und Inkontinenz arbeiten.