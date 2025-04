Wie sich geringe psychische Widerstandskraft auf das Herz auswirkt

Die Studie wurde an der Universitätsmedizin Mainz unter Beteiligung des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) durchgeführt und in der Zeitschrift Journal of Psychosomatic Research veröffentlicht.

In der Gutenberg-Studie hat man diesen Faktor aber jetzt eingeschlossen, und zwar mittels eines speziellen Fragebogens zur Erfassung der psychischen Widerstandsfähigkeit einer Person ("Brief Resilient Coping Scale"). Diese "Resilienzskala" misst, wie gut Menschen mit schwierigen Situationen umgehen können.

Der Schutzfaktor "Resilienz" – also die Fähigkeit, mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen konstruktiv umzugehen und sich davon zu erholen – wurde laut den Autorinnen und Autoren bisher in der Herzmedizin nur wenig berücksichtigt .

Besonders deutlich war der Zusammenhang mit der Resilienz bei der sogenannten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK). Dabei kommt es – meist in den Beinen – zu einer Durchblutungsstörung. Die Ursache ist in den allermeisten Fällen eine Gefäßverkalkung, die Arteriosklerose. Die Gefäße verengen sich aufgrund von Ablagerungen zunehmend, sie verhärten sich und büßen ihre Elastizität ein.

Die Forschenden plädieren dafür, psychische Schutzfaktoren künftig systematisch in der kardiologischen Versorgung und Vorsorge zu berücksichtigen, etwa durch Resilienztrainings, psychologische Begleitung bei chronischer Erkrankung oder durch eine stärkere Berücksichtigung psychosozialer Belastungen in der Hausarztpraxis.

In Österreich ist der Bereich der Psychokardiologie in den vergangenen Jahren bereits stärker in den Blickpunkt gerückt. So gibt es etwa im Wiener Hanusch-Spital der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) einen Psychokardiologie-Schwerpunkt.

Im Blickpunkt steht dabei das Zusammenspiel von körperlichen, psychischen und sozialen Prozessen, welche auf die Entstehung und den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen Einfluss nehmen.

Auch das Rehabilitationszentrum Felbring der Pensionsversicherungsanstalt in Niederösterreich legt einen besonderen Fokus auf die Psychokardiologie.