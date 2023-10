Neue Erkenntnisse: Wie Hautprobleme den Schlaf stören

Der Schlaf sollte bei der Diagnostik miteinbezogen werden

Fachkollege Bruno Halioua, der ebenfalls an der Untersuchung beteiligt war, fügt hinzu: "In Zukunft sollten Gesundheitsdienstleister ermutigt werden, Fragen zu Schlafstörungen in die Untersuchungen von Patienten mit Hautkrankheiten zu integrieren, um ein umfassenderes Verständnis der Auswirkungen von Hautkrankheiten zu fördern."

Letztendlich zielte das "All Project" darauf ab, die Auswirkungen von Hautkrankheiten und damit verbundene Erfahrungen der Menschen zu beleuchten, "damit wir diese negativen Auswirkungen abmildern und die Lebensqualität der Patienten verbessern können".