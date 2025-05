Haferflocken: Wie gesund ist das Getreide wirklich?

Tatsächlich haben Haferflocken eine hohe Energiedichte, aber: „Es handelt sich um langkettige Kohlenhydrate, die länger satt halten“, sagt Plazek. Fünf Esslöffel entsprechen der Kalorienmenge einer Semmel, die aber bei Weitem nicht so lange sättige. „Die Semmel liefert nur leere Kalorien, die Haferflocken haben eine viel höhere Nährstoffdichte“, betont Bisovsky. „Und die Gesamtmenge an Kalorien hängt ja auch davon ab, was in die Semmel bzw. zu den Haferflocken noch dazukommt.“