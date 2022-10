Häufige Alpträume: Neue Geräuschtherapie zeigt erste Erfolge

Bisher kam häufig die sogenannte "Imagery Rehearsal Therapy" (IRT) zum Einsatz: Bei dieser psychotherapeutischen Technik wird der Alptraum in den Therapiesitzungen zuerst erzählt, aufgeschrieben oder auch gemalt. Danach stellt sich der oder die Betroffene jeden Tag fünf bis zehn Minuten lang ein alternatives, positives Ende des Traums vor: "Nach zwei Wochen derartiger Praxis geht die Häufigkeit von Alpträumen zurück", wird der Psychiater Lampros Perogamvros in einer Aussendung der Uni Genf zitiert.

Geräuschtherapie gegen Alpträume in Studien getestet

Das Problem dabei: Nicht bei allen Patientinnen und Patienten stellt sich dieser Effekt ein. Ein Team um Perogamvros hat deshalb während dieser Therapiesitzungen einer Gruppe von häufigen Alpträumen betroffenen Menschen alle zehn Sekunden einen Klavierakkord vorgespielt. Das Ziel dahinter: Das neue, vorgestellte (imaginierte) positive Traumszenario mit dem Akkord zu verbinden. Anschließend wird das Geräusch über ein kabelloses Kopfband auch in der Nacht vorgespielt.

Dass die Methode funktioniert, konnten die Forscher jetzt in einer beim Fachmedium Current Biology publizierten Studie mit 36 Patienten zeigen, die alle an häufigen, aber nicht-traumatischen Alpträumen litten. Es gab also keinen konkreten Auslöser der Alpträume, wie etwa Flucht- oder Kriegserfahrungen.

Positive Erinnerungen im Schlaf reaktivieren

Eine Gruppe bekam während ihrer Imaginationssitzungen und in der Nacht den Ton vorgespielt, die andere machte nur die klassische Therapie. "Wird das Geräusch während des Schlafs vorgespielt, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass die positive Erinnerung reaktiviert wird", sagt die Professorin für Neurowissenschaften der Uni Genf, Sophie Schwartz, die auch die beiden Illustrationen zu diesem Artikel gestaltet hat.