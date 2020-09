Hälfte der Japaner fühlt sich seit Corona-Pandemie gesünder

48,1 Prozent meinten demnach in der Erhebung der japanischen Versicherungsgesellschaft Meiji Yasuda Life Insurance, dass sie sich jetzt gesünder oder zumindest etwas gesünder als vor Corona fühlten. Nur 2,8 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage das Gegenteil an - 49,1 Prozent meinten, es habe sich für sie nichts verändert.

Mehr Sport, weniger Alkohol

45,1 Prozent erklärten, sie seien gesundheitsbewusster geworden, nachdem sie im Zuge des vorübergehenden Corona-Notstands zunächst an Gewicht zugelegt hätten. 50,9 Prozent achten inzwischen auf bessere Ernährung, 35,3 Prozent halten sich jetzt fit, indem sie mehr Sport treiben. sechs Prozent sagten, sie hätten ihren Alkoholkonsum reduziert.