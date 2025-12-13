Schwacher Impfschutz: Grippewelle baut sich bis Weihnachten weiter auf

Von einer „beispiellosen“ Grippe-Welle sprechen Vertreter der Gesundheitsbehörden in Großbritannien. Das Gesundheitssystem sehe sich mit der „größten Herausforderung seit der Corona-Pandemie“ konfrontiert. In Österreich teilte am Dienstag das Zentrum für Virologie der MedUni Wien den Beginn der Grippewelle mit. Auf der Website des Zentrums sind alle Bundesländer rot eingefärbt: epidemische Virusaktivität in ganz Österreich. Auch die Daten der Med-Uni Innsbruck zeigen: Insbesondere Nachweise der K-Variante, eine mutierte Variante des Influenza-Subtyps A(H3N2), sind sprunghaft angestiegen.

K-Variante dominiert das Geschehen "Wir sehen, dass diese H3N2-Subklade das Geschehen dominiert", sagt Gisa Gerold, Leiterin des Instituts für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Ob die Grippesaison dadurch auch in Österreich heftiger ausfallen wird, lässt sich noch nicht vorhersagen. "Ob wir insgesamt mehr Fälle sehen werden, ist unklar", präzisiert Infektionsimmunologin Janine Kimpel von der Med Uni Innsbruck. "Es gibt momentan keine Anzeichen dafür, dass die K-Variante pathogener ist, sprich, zu schwereren Verläufen führt. Allerdings ist die Datenlage dazu auch noch dünn." Die Wirkung der verfügbaren Impfstoffe könnte gegenüber der Variante reduziert sein. "Aber sie schützen immer noch sehr gut gegen schwere Erkrankungen und sind daher für alle Menschen ab sechs Monaten von Vorteil, insbesondere für Risikopersonen wie ältere und vorerkrankte Menschen, Schwangere und Kinder", betont Kimpel. Zu einer verschärften Grippe-Saison könnte die Tatsache beitragen, dass das Infektionsgeschehen in den vergangenen zwei Jahren eher moderat ausgefallen ist. "Auf einige schwache Saisonen folgt meist eine stärkere, weil vor allem viele sehr kleine Kinder noch keinen Kontakt mit dem Virus hatten und somit im Krankheitsfall das Virus in höherem Maß und auch länger ausscheiden", sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien.

Entwicklung der Fallzahlen über die Weihnachtsfeiertage Kinder gelten allgemein als Motoren der Influenza-Ausbreitung. Die bevorstehenden Feiertage, an denen viele Familien in Innenräumen zusammenkommen, könnten das Infektionsgeschehen nochmals antreiben, schildert Kimpel: "Da der Start der Welle jetzt noch in die Schul- und Kindergartenzeit fällt, wird sich das Virus in den Einrichtungen verbreiten. Zu den Ferien hin bringen die Kinder das Virus möglicherweise mit nach Hause." Allerdings sei die Entwicklung der Fallzahlen über die Weihnachtsfeiertage schwierig zu beurteilen, sagt Redlberger-Fritz. "Die Menschen gehen seltener zum Arzt, viele Praxen haben geschlossen, weswegen die Dunkelziffer in diesen Tagen hoch ist. Wir werden erst Anfang Jänner das tatsächliche Ausmaß der Fallzahlen abschätzen können."

Welche Viren lösen eine Grippe aus? Erreger der Influenza beim Menschen sind Orthomyxoviren, die in die Typen A, B und C unterteilt werden. Für Menschen sind insbesondere die saisonal auftretenden Influenza A- und B-Viren relevant, wobei jeweils zwei Influenza-A-Subtypen (H1N1 und H3N2) und ein Influenza-B-Virus (Victoria) zirkulieren, auf die jährlich angepasste Grippeimpfstoffe ausgerichtet sind. Bis 2020 wurde für die Impfungen auch noch eine zweite B-Linie namens Yamagata berücksichtigt. Da B Yamagata seit fast vier Jahren weltweit nicht mehr zirkuliert, enthalten aktuelle Impfungen nur noch Antigene eines Influenza-B-Stamms sowie der beiden Influenza-A-Stämme.

In den Spitälern liegen zunehmend Menschen mit Grippe Die Zunahme der Influenzavirusaktivität im ganzen Land, die sich im Vergleich zu den vorhergehenden Saisonen rund vier bis fünf Wochen früher eingestellt hat, spiegelt sich schon jetzt in den Krankenstandszahlen. Laut der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) waren vergangene Woche knapp 1.600 Personen wegen einer Grippe krankgemeldet. Zum Vergleich: 2024 waren es im selben Zeitraum 677 Personen. Laut dem SARI-Dashboard des Gesundheitsministeriums – es weist aus, wie viele Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen sich hierzulande im Spital befinden – ist die Zahl der wegen einer Influenza im Krankenhaus behandelten Patientinnen und Patienten schon in der Woche davor deutlich angestiegen. Wurden Mitte November rund 20 Personen deswegen im Spital betreut, waren es Anfang Dezember bereits über 60. In den Spitälern liegen also zunehmend Menschen mit Grippe, während jene mit Covid zurückgehen. "Dass die Wellen nicht zusammenfallen, ist letztlich eine gute Entwicklung", sagt Kimpel. Es sei günstig, "wenn sich nicht alle respiratorischen Erkrankungen gleichzeitig in den Spitälern bemerkbar machen". Wobei Kimpel betont, dass die Zahl der Covid-Fälle nach den Ferien und Feiertagen aufgrund von Reisetätigkeiten erneut leicht steigen könnte.