Grippewelle: Der Höhepunkt ist erreicht

Die Hochrechnung des Grippemeldedienstes der Stadt Wien für die vergangene Woche zeigt zwar einen leichten Rückgang an Neuerkrankungen: Von 13.900 in der Kalenderwoche sechs auf 12.900 in der vergangenen Woche (Kalenderwoche sieben). "Das ist aber nicht überraschend, das war ja noch eine Semesterferienwoche." Redlberger-Fritz erwartet für die nächste oder übernächste Woche einen nachhaltigen Rückgang der Virusaktivität.

Weiterhin dominieren Influenza-A-Viren: 49 Prozent aller in Nasen- und Rachenabstrichen vom Zentrum für Virologie der MedUni Wien nachgewiesenen Influenza-Viren sind A(H3N2)-Viren, 37 Prozent sind A(H1N1)pdm09-Viren (das sogenannte "Schweinegrippe-Virus"). Und in ganz Europa ist die Virusaktivität nach wie vor hoch.

Das möglicherweise bald bevorstehende Abflauen der Grippewelle sorgt bei vielen Experten für ein gewisses Aufatmen: Zwar gibt es derzeit keine Anzeichen für eine Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa. Sollte es aber dazu kommen, wäre ein Häufung von Coronavirusfällen bei einer gleichzeitigen Influenza-Epidemie eine große Belastung für das Gesundheitssystem. Diese Gefahr scheint - zumindest für heuer - weitgehend gebannt zu sein.