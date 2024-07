Nach Niederbayern gebracht: Pilot schleust vier Migranten nach Deutschland

Mit einem Kleinflugzeug hat ein Pilot vier Migranten unerlaubt über die deutsche Grenze nach Niederbayern gebracht. Der 39-jährige Pilot sei am Sonntag unangemeldet mit seiner Cessna in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) gelandet, wie die Bundespolizei in Deutschland mitteilte. Ein Fluglehrer habe die Polizei über die Landung informiert.