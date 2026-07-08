Sonnencreme von Temu schützt gar nicht vor Sonne

Sonnencreme soll vor UV-Strahlung schützen. Immer wieder zeigen Tests, dass teure Produkte nicht unbedingt besser sind als günstige. Allerdings sollte man dennoch vorsichtig sein, wo man kauft. Das deutsche Verbrauchermagazin Öko-Test warnt aktuell vor Produkten der chinesischen Online-Plattform Temu. Sechs Produkte, die auf Temu verkauft wurden, bieten laut einer Laboranalyse überhaupt keinen UV-Schutz. Öko-Test ließ die Cremes untersuchen. Das Ergebnis ist erschreckend: In keiner der sechs Sonnencremes konnten UV-absorbierende Moleküle nachgewiesen werden.

Lichtschutzfaktor bis 100 versprochen

Betroffen sind Produkte mit angeblichen Lichtschutzfaktoren zwischen 50 und 100, darunter „SUMAX SPF 100“, „Sadoer Collagen Whitening Sunscreen SPF 50+“ und „Maycheer Sunscreen Cream SPF 90“.

Besonders brisant: Bei vier der sechs Produkte waren auf der Verpackung UV-Filter wie Ethylhexyl Methoxycinnamate oder Titanium Dioxide deklariert. Die Laboranalyse konnte diese jedoch nicht nachweisen. Bei zwei Cremes fanden sich in der Zutatenliste gar keine UV-Filter.

Hersteller nicht erreichbar, Temu reagiert

Öko-Test versuchte, die Hersteller mit den Ergebnissen zu konfrontieren – ohne Erfolg. Bei „Miss Factor X“ fehlten auf der Verpackung sowohl Hersteller als auch Kontaktdaten komplett. Bei den anderen Produkten waren zwar Hersteller angegeben, aber keine Kontaktinformationen.

Temu erklärte auf Anfrage, die betroffenen Sonnenschutzprodukte von der Plattform entfernt zu haben. Sie würden nun unabhängig getestet. Zudem habe man den Verkauf ähnlicher Produkte bis zur weiteren Prüfung ausgesetzt.

Die Sonnencremes sind jedoch nicht vom Markt verschwunden. Auch auf der Konkurrenzplattform Aliexpress und dem B2B-Marktplatz Alibaba sind mehrere der betroffenen Produkte weiterhin erhältlich.