Der beste Sonnenschuztz und das Missverständnis vom hellen Sommer

Wer bei fast 40 Grad vor dem Kleiderkasten steht, greift fast automatisch zu hellen Farben und möglichst wenig Stoff. Aber ausgerechnet die Sommeruniform vieler Europäer – das weiße Leinenhemd oder das beige Kleid – gehört nicht zu den besten UV-Schutzmaßnahmen.

Dunkle Farben schützen besser

„Als Faustregel gilt: Je dunkler die Farbe eines Shirts, desto besser ist der Sonnenschutz – unabhängig vom Material“, so der Ratschlag des Vereins für Konsumenteninformation. Also kein Weiß, keine Pastelltöne, sondern Schwarz, Dunkelbraun, satte Töne in Rot, Blau oder Grün. Sie absorbieren mehr UV-Strahlen als hellere Farben.

Leinen, Cupro, Musselin

Wer auf Naturfasern anstatt beschichteten Kunstfasern wie Polyester und Nylon setzt, um sich von der Sonne zu schützen und nicht zu überhitzen, kommt schnell zum Leinen. Der Stoff ist im Sommer beliebt, weil er Luft zirkulieren lässt.

Sein Nachteil: Die oft lockere Webstruktur lässt einiges an UV-Strahlung durch. Denn die zweite Regel heißt: Je dichter der Stoff, desto mehr Schutz.