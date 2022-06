Der Zuckeranteil in Milchprodukten ist nach wie vor oft zu hoch

Zugleich warnt SIPCAN nicht nur vor zu viel Zucker, sondern auch vor Süßstoffen: Mehr als jedes zehnteilchprodukt zum Trinken sei mit Süßstoff gesüßt, bei Produkten zum Löffeln sei es gut jedes Zwanzigste. "Der Einsatz von Süßstoffen wird heute wissenschaftlich nicht mehr als allgemein sinnvolle Alternative zu Zucker bewertet", betonte Friedrich rodukt zum Trinken sei mit Süßstoff gesüßt, bei Produkten zum Löffeln sei es gut jedes Zwanzigste. "Der Einsatz von Süßstoffen wird heute wissenschaftlich nicht mehr als allgemein sinnvolle Alternative zu Zucker bewertet", betonte Friedrich Hoppichler, SIPCAN-Vorstand und ärztlicher Leiter am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Aktuelle Studien würden Zusammenhänge von regelmäßigem Süßstoffkonsum mit einem erhöhten Risiko für Tumoren, aber auch für Gewichtszunahme, aufzeigen. Ziel der Prävention sei, dass sich die Konsumenten langfristig an weniger Süße gewöhnen. Und dies gelinge nur durch eine Reduktion von Zucker und Süßstoffen gemeinsam.

Das vorsorgemedizinische Institut SIPCAN - Special Institute for Preventive Cardiology And Nutrition - setzt sich für eine Reduktion des Zuckerkonsums und die Reduktion des Zuckergehalts in Produkten ein. Details zu den einzelnen Milchprodukten finden sich online unter www.sipcan.at/online-checklisten oder in der kostenlosen App "SIPCAN Check".