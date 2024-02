Orange bis Erkältungssalbe: Wie Gerüche gegen Depressionen helfen

Neurowissenschafterin und Studienhauptautorin Kymberly Young von der University of Pittsburgh beschäftigt sich schon seit Jahren mit autobiografischen Erinnerungen . Besonderen Fokus legte die US-Amerikanerin in ihren Arbeiten auf die Rolle der Amygdala beim Abrufen dieser.

Laut neuesten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO leiden weltweit rund 280 Millionen Menschen an Depressionen . In der Therapie kann die Beschäftigung mit der Vergangenheit für Betroffene hilfreich sein. US-Forschende haben sich nun angesehen, wie Gerüche bei der Bearbeitung belastender biografischer Ereignisse unterstützen können. Ihre Ergebnisse wurden im Fachblatt JAMA veröffentlicht.

Aus diesen Erkenntnissen entwickelte Young die Hypothese, dass Gerüche depressiven Patientinnen und Patienten die Rückschau in ihre Biografie – und damit auch die Bearbeitung potenziell negativ nachwirkender Erlebnisse – erleichtern könnte. "Es hat mich überrascht, dass niemand zuvor daran gedacht hat, den Gedächtnisabruf bei depressiven Personen anhand von Geruchsstoffen zu untersuchen", wird Young in einer Aussendung zur Studie zitiert.

Bekannt ist auch, dass Gerüche Emotionen triggern und Erinnerungen wachrufen können. Der Grund: Wenn ein Duft in die Nase steigt, gelangt er über die dortigen Geruchsrezeptoren der Riechzellen direkt ins Gehirn. Genau in jene Areale, wo auch Gefühle verarbeitet werden.

Riechexperimente fördern Spannendes zutage

Young beschloss also, zu testen, ob die geruchsgesteuerte Aktivierung der Amygdala depressiven Menschen helfen könnte, besser auf ihre Erinnerungen zuzugreifen. Das Team um die Hirnforscherin setzte Studienteilnehmenden eine Reihe von undurchsichtigen Glasfläschchen mit starken, vertrauten Düften – etwa Orangenschalen, gemahlener Kaffee, Schuhcreme oder mentholhaltige Erkältungscreme – vor.

Nachdem sie an den Gläschen geschnuppert hatten, bat man sie, eine bestimmte Erinnerung wachzurufen. Ob gut oder schlecht war unerheblich. Es zeigte sich, dass die Erinnerung bei depressiven Personen, die Geruchshinweise erhielten, stärker war als bei Personen, deren Erinnerung mit Worten angeregt wurde. Diejenigen, die anregende Düfte präsentiert bekamen, erinnerten sich mit größerer Wahrscheinlichkeit an ein bestimmtes Ereignis (z. B. dass sie vergangenen Freitag in einem Café waren) als an allgemeine Erinnerungen (dass sie irgendwann schon einmal in einem Café waren).

Und: Die durch Gerüche wachgerufenen Erinnerungen waren viel lebendiger und fühlten sich für die Probandinnen und Probanden realer an. Obwohl die Teilnehmenden nicht dezidiert dazu aufgefordert wurden, speziell positiven Erinnerungen nachzusinnen, ließen die Gerüche eher angenehme Rückschauen aufkommen.